الأهلي يتخلص من أزمته الأولى

المواطن - محمد سمعه

تعاقد الأهلي مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب نادي بيرسيبوليس الإيراني طبقًا لما ذكرته تقارير صحافية، وذلك من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الموسم الجديد 2019-2020.

الأهلي يُحقق هدفه الأول

ونجح النادي الأهلي في تحقيق أولى أهدافه وهي التعاقد مع المدرب الجديد؛ وذلك من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن انتظار المدرب الجديد كان يُمثل أزمة بالنسبة للفريق الأول لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد وتحديد الصفقات الجديدة بجانب تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي.

وتمكّن الأهلي من سباق الزمن وتحديد مدربه الجديد، حيث يملك المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش خبرات مميزة في عالم التدريب، كما سبق له التدريب في الدوري السعودي حيث درّب نادي الاتفاق في موسم 2011-2012.

وكان الإعلامي وليد سعيد ذكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “برانكو إيفانكوفيتش.. وقّع مع النادي الأهلي صباح ثاني أيام العيد، وطلب المدرب من الأمير منصور بن مشعل عدم الإعلان حتى ينتهي عقده رسميًّا”.

إقالات مستمرة

ويُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي أقال المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي في الفترة الماضية، وعيّن يوسف عنبر مديرًا فنيًّا مؤقتًا، وتعاقد بعد ذلك مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، قبل أن يُقيله؛ ويقود عنبر الفريق بشكل مؤقت.

وسبق للمدرب إيفانكوفيتش تدريب هانوفر 96 الألماني والمنتخب الإيراني.