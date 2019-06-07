الاتحاد يكشف الجديد في العيد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد يبحث خلال فترة الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر يرغب في إتمام المفاوضات سريعًا مع نادي التعاون وذلك للتعاقد مع اللاعب عبد الفتاح آدم مهاجم سكري القصيم.

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ويرغب الاتحاد في أن يكشف عن عيديته لجماهيره العاشقة بإعلان التعاقد الرسمي مع اللاعب عبد الفتاح آدم خلال فترة الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع اللاعب هارون كمارا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي.

من ناحية آخرى قرر لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد المُكلّف عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة مفضلًا الاكتفاء بالفترة والتي قضاها رئيسًا للنادي.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019 ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.