الانتقادات تُحاصر هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

تعرّضت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للانتقادات وذلك بسبب عدم حضور النجمين ماجد عبدالله لاعب النصر السابق، وسعيد العويران لاعب الشباب السابق لـ لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مسؤولي هيئة الرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وتحدّث الناقد الرياضي فهد الطخيم عبر حسابه في تويتر قائلًا: يا هيئة الرياضة في يوم الشرف الكبير للرياضيين لقاء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، يغيب عنه النصراويون وهم أبطال أقوى دوري بتاريخ الكرة السعودية والعالمي الأول.

انتقادات قوية

وأضاف فهد الطخيم: دعوات متأخرة لنجمين حضر فهد وغاب ماجد بسبب التنسيق، وهل حضر ممثل للإدارة، ألف علامة؟!.

وكان ماجد عبدالله اندهش من عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين مع الرياضيين أول أمس الاثنين فقال عبر حسابه في تويتر: كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل، أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه.

ماجد يُوضح

وأضاف ماجد عبدالله موضحًا فيما بعد: تلقيت اتصالًا عزيزًا من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة غمرني بمحبته وتقديره وتفهّمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي، لكن لم أنتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم أشكر للأمير عبدالعزيز اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني.

وفي السياق ذاته تحدث سعيد العويران نجم الشباب سابقًا فقال: استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل من حضر وتقدير يُكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف العويران: هو والدنا جميعًا رياضيين كنا أو عاملين بُسطاء وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة ؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء.