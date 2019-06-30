البرازيل والأرجنتين .. السامبا يستعيد نجمه المتألق

المواطن - مروة نبيل

تترقّب الجماهير مباراة البرازيل والأرجنتين المُقرر إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

البرازيل والأرجنتين

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن منتخب السامبا استعاد سلاحًا هامًا قبل مباراة البرازيل والأرجنتين المقبلة، حيث تحسنت حالة نجمه المتألق ريتشارليسون.

وخسر منتخب السامبا جهود نجمه المتألق ريتشارليسون خلال مواجهة باراغواي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، الأمر الذي أثار الجدل حول مشاركته في مباراة البرازيل والأرجنتين الهامة.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب السامبا، النجم ريتشارليسون من قائمة مواجهة باراغواي السابقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، والتي حسمها منتخب البرازيل بركلات الترجيح، بسبب إصابته بالتهاب الغدة النكافية.

وأشار موقع “لانس” البرازيلي، إلى أن حالة ريتشارليسون تحسّنت كثيرًا، ومن المتوقع عودته للمشاركة في تدريبات منتخب السامبا الجماعية، يوم غد الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة البرازيل والأرجنتين المرتقبة.

وكان الجهاز الطبي لمنتخب السامبا، قد عزل ريتشارليسون عن أعضاء الفريق في الفندق خلال الأيام القليلة الماضية، كإجراء وقائي خوفًا من إصابة اللاعبين قبل مباراة البرازيل والأرجنتين المقبلة.

وأوضح موقع “لانس”، أن الجهاز الطبي لمنتخب السامبا، قام بتطعيم باقي اللاعبين، كإجراء احترازي خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس.

ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، الفائز من المواجهة الأخرى التي ستجمع بين منتخبي تشيلي وبيرو.