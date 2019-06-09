البرتغال ضد هولندا .. رونالدو عُقدة الطواحين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة البرتغال ضد هولندا المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، على إستاد “أفونسو هنريكيس”، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، وتعول الجماهير الكثير على النجم كريستيانو رونالدو لخطف اللقب.

البرتغال ضد هولندا:

ويُعد كريستيانو رونالدو بمثابة العُقدة للطواحين قبل مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم، حيث سبق ولعب أمامهم 3 مواجهات رسمية، وتمكن منتخب برازيل أوروبا من الفوز فيهم بقيادة الدون.

ولعبت البرتغال ضد هولندا للمرة الأولى في وجود كريستيانو رونالدو ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2004″، ونجح الدون في تسجيل هدفًا وصناعة آخر، ليقود منتخب بلاده للفوز بنتيجة 2/1.

وتعود ثاني مواجهات منتخب البرتغال ضد هولندا بمشاركة كريستيانو رونالدو إلى منافسات دور الـ16 من نهائيات بطولة كأس العالم 2006، ولم يتمكن الدون من هز الشباك، ولكن فاز برازيل أوروبا بهدف دون رد.

وكانت آخر المواجهات الرسمية لمنتخب البرتغال ضد هولندا بحضور كريستيانو رونالدو في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2012″، وفاز برازيل أوروبا بهدفين مقابل هدف، وسجل الدون ثنائية منتخب بلاده.