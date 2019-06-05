البرتغال وسويسرا .. تقنية الفيديو تصدم برازيل أوروبا مرتين
في نصف نهائي بطولة دوري الأمم

البرتغال وسويسرا .. تقنية الفيديو تصدم برازيل أوروبا مرتين

2019/06/06
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

صدمت تقنية الفيديو “VAR” منتخب برازيل أوروبا مرتين، خلال مباراة البرتغال وسويسرا المُقامة الآن ملعب “دو دراجاو”.

وتلعب البرتغال وسويسرا الآن على ملعب “دو دراجاو”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

وتغاضى حكم مباراة البرتغال وسويسرا عن احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب السويسري خلال أحداث الشوط الثاني، وفضل استمرار اللعب، ثم احتسب ركلة جزاء لصالح برازيل أوروبا في لعبة مركبة خلال الهجمة المرتدة ذاتها.

وتشاور حكام تقنية الفيديو “VAR”، وذهب حكم مباراة البرتغال وسويسرا لرؤية إعادة اللقطة الخاصة باعتداء ظهير منتخب برازيل أوروبا، يلسون سيميدو، على لاعب المنتخب السويسري، لتتبدل المواقف بين المنتخبين.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لاعبي برازيل أوروبا لتسديد ركلة الجزاء، قام حكم مباراة البرتغال وسويسرا بإلغاء قراره، واحتسب ركلة الجزاء الأولى لصالح المنتخب السويسري.

ونجح النجم ريكاردو رودريجيز في تسديد ركلة الجزاء بنجاح، لتصبح نتيجة مباراة البرتغال وسويسرا 1/1، قبل أن ينتفض كريستيانو رونالدو ويُسجل هدفين آخرين في شباك المنتخب السويسري.



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