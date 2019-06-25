الجامعة السعودية الإلكترونية تُغلق بوابة القبول أمام المتقدمين للبكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية أنه تم إغلاق بوابة القبول أمام المتقدمين لبرنامج البكالوريوس، ولا يمكن الدخول على البيانات في البوابة، مشددةً على أنه لن يتم إتاحة النتائج حتى التاريخ المحدد لإعلان القبول.

ولفتت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أنه ستتاح أيقونة نتيجة القبول وقت إعلان النتائج، ويتم الاستعلام من خلالها برقم الهوية، مضيفة: “لذا؛ لا داعي للقلق لمن فقد اسم المستخدم وكلمة المرور.

وكانت الجامعة قد أعلنت نزولًا عند رغبة المتقدمين، تمديد وقت التقديم للقبول إلى الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء.