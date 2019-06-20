الجبير يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز: الرد سيكون قوياً جداً جداً

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة لن تسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز أو تهديد الملاحة الدولية.

وقال الجبير: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيكون رد الفعل قوياً جداً، لافتاً إلى أن اعتداءات إيران على طرق الملاحة البحرية تؤثر على العالم.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى.

وطالب الجبير إيران بأن تعود دولة طبيعية وتوقِف سياساتها العدائية.

ولفت الجبير إلى أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران لكنها والمجتمع الدولي مصممون على مواجهة سلوكها العدائي.

وقال الجبير : نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة، داعياً إيران إلى تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب.

وتابع الجبير: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.