الحريري: لا يجوز وضع المملكة ودول الخليج في موقع الخصومة مع لبنان

المواطن - متابعة

أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه لا يجوز وضع دول الخليج، وخاصة المملكة في موقع الخصومة مع لبنان.

وجاءت تصريحات الحريري رداً على تصريحات وزير الخارجية اللبناني العنصرية قبل يومين، والتي قال فيها إن من حق لبنان أن يدافع عن حقوق اللبنانيين في وجه العمالة السورية والفلسطينية والسعودية!

وتسبّبت تصريحات الوزير جبران باسيل في موجة من السخط والانتقادات داخل لبنان والمملكة وصلت لحد مطالبة العديد من اللبنانيين بإقالته من منصبه لتخليه عن الدبلوماسية في الحديث عن قضية محلية لا تخص نشاط وزارته .

وقال الحريري في مؤتمر صحفي له اليوم : فليكن معلوماً لكل لبناني أن العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والأحزاب.

وتابع : لا يجوز أن تُدار البلاد بالبهورة وزلّات اللسان التي ندفع ثمنها من اقتصادنا مضيفاً : لا أحب المزايدات ولا المناكفات الطائفية، ولو كنت أحبها لكنتم رأيتم البلد في مكان آخر كلياً.

وقال الحريري : طرابلس ستبقى مدينة العيش المشترك، وطرابلس تعرف من اخترع “فتح الإسلام” ومن صدّر لها الإرهاب.