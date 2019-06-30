الزكاة والدخل تضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 56 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ضمن إطار حملاتها التفتيشية التي شملت قطاع السيارات وقطاع مواد البناء

بمختلف مناطق المملكة، إذْ تهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الزكاة والدخل، أكثر من 340 موقعًا، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على عدم التزام المنشآت بالاستخدام السليم لنماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة تحصيل ضريبة أقل من 5%.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها بشكل مستمر إلى توعية المنشآت عن أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لجميع إجراءات الضريبة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المستهلكين إلى استخدام تطبيق الهواتف الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي

يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم غير مسجلة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).