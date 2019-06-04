الزمالك عينه على مدافع الرائد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نادي الزمالك المصري يرغب في ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، محمد عطوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، عقد اجتماعًا مع محمد عطوة بحضور وكيل أعماله، بالإضافة إلى أحد مسؤولي نادي الرائد، لحسم الصفقة.

وكان المصري محمد عطوة صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في يناير عام 2018، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، قادمًا من الاتحاد السكندري مقابل 200 ألف دولار.

وقدم المصري محمد عطوة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هذا الموسم، حيث شارك معه في 27 مباراة، وغاب عن 3 مواجهات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتم استبداله خلال أي لقاء.