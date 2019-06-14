السعوديان الدقل وكردي ينضمان إلى WWE

المواطن - مروة نبيل

أعلن WWE، اليوم الجمعة، عن انضمام السعوديَّيْن حسين الدقل وفيصل كردي إلى صفوف مركز تدريبات WWE للأداء في أورلاندو.

وأوضح موقع WWE الرسمي أنه تم اختيار كردي وفيصل أثناء تجارب الأداء التاريخية في جدة، بعد سلسلة من التجارب خاضها حوالي 30 رياضي آخر.

وأشار إلى أن التجارب التي خضع كردي وفيصل، هي ذاتها التي أظهرت نجم NXT الحالي منصور الشهيل، والذي فاز بأكبر باتل رويال في التاريخ بعرض Super ShowDown.

ويملك كردي خلفية مصارعة هواة ومواي تاي وفنون القتال المختلطة، وشارك في عدد من المسابقات في الشرق الأوسط، فيما يُعد الدقل خبرة في مجال الكرة الطائرة وكمال الأجسام وهو أيضًا مهندس مدني.

يُذكر أن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد احتضن مؤخرًا عرض Super ShowDown، والذي شهد مشاركة العديد من نجوم WWE ومنهم أندرتيكر، جولدبيرغ، راندي أورتن وتريبل إتش.