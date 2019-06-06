السلمي: تقليص مراحل انتخابات الأندية لـ14 يومًا

المواطن - مروة نبيل

أكد رجاءالله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة، أنه تمّ تقليص مراحل انتخابات الأندية إلى 14 يومًا فقط.

وقال السلمي: “فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية سيتم اعتبارًا من يوم الأحد 6 شوال 1440هـ، الموافق 9 يونيو 2019”.

وتابع تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وستُعقد الانتخابات في كافة الأندية (المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها) دون استثناء وفقًا لـ اللائحة الأساسية للأندية الرياضية”.

وأضاف رجاءالله السلمي قائلًا: “تمّ تقليص إجراءات ومراحل الانتخابات في الأندية إلى 14 يومًا، فيما ستختصر هذه الإجراءات إلى 10 أيام في الأندية المشاركة آسيويًا”.

واعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، اللائحة الجديدة للأندية، والتي شهدت استحداث منصب الرئيس التنفيذي، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 بدلًا من 5، واعتماد العضوية بفئتين الذهبية والعادية.