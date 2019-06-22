السيلساو يعبر بخماسية في مباراة البرازيل ضد بيرو

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البرازيل ضد بيرو منذ قليل بفوز المنتخب البرازيلي بخماسية دون رد في مباريات الجولة الثالثة في مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019.

ملخص الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد بيرو بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب البرازيلي والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كاسيميرو نجم ريال مدريد بضربة رأسية في الدقيقة الحادية عشر.

وبعد الهدف الأول بسبع دقائق تمكن المنتخب البرازيلي من إحراز الهدف الثاني في مباراة البرازيل ضد بيرو ، عبر نجم ليفربول الإنجليزي، روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة التاسعة عشر.

اختفى منتخب بيرو ولم ينجح في صنع أي فرصة هجومية خطيرة على شباك منتخب السيليساو خلال لقاء البرازيل ضد بيرو، مما أعطى الفرصة للمنتخب البرازيلي من أجل البحث عن الهدف الثالث.

وتمكن اللاعب إيفرتون من إحراز الهدف الثالث لـ المنتخب البرازيلي في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد بيرو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد بيرو بتقدم المنتخب البرازيلي بثلاثية دون رد.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من لقاء البرازيل ضد بيرو، ظل المنتخب البرازيلي يضغط بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الرابع وسط تراجع تام من قبل لاعبي منتخب البيرو.

ونجح داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في إحراز الهدف الرابع لراقصي السامبا بالدقيقة الثالثة والخمسين من عمر مباراة البرازيل ضد بيرو بعد تمريرة رائعة من اللاعب روبيرتو فيرمينيو.

ظل المنتخب البرازيلي يُقاتل وذلك من أجل تحقيق نتيجة عريضة في مباراة البرازيل ضد بيرو والسعي نحو إحراز الهدف الخامس.

وتمكن السيليساو من إحراز الهدف الخامس في مباراة البرازيل ضد بيرو في الدقيقة التسعين من عمر المباراة عبر نجم تشيلسي الإنجليزي، ويليان.

أضاع اللاعب جابرييل خيسوس فرصة إحراز الهدف السادس في مباراة البرازيل ضد بيرو، بعد إهداره لركلة جزاء.

أصبح رصيد المنتخب البرازيلي بعد الفوز في مباراة البرازيل ضد بيرو، سبع نقاط ليحتل المركز الأول في المجموعة الأولى ويتأهل رفقة منتخب فنزويلا لدور الثمانية.