الـVAR يحرم راقصي السامبا من الفوز في مباراة البرازيل ضد فنزويلا

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي اليوم في مباراة البرازيل ضد فنزويلا ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019.

بدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد فنزويلا، بوجود استحواذ من قبل لاعبي المنتخب البرازيلي ولكن دون صناعة فرص هجومية حقيقية لإحراز الهدف الأول.

وحاول المنتخب الفنزويلي على فترات خلال الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد فنزويلا مهاجمة مرمى الحارس البرازيلي أليسون ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد فنزويلا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد فنزويلا، حرمت تقنية الـVAR المنتخب البرازيلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة الستين وذلك بسبب تسلل أحد لاعبي البرازيل اثناء تمرير الكرة لـ جابرييل خيسوس.

الإثارة متواصلة

وتواصلت الإثارة في مباراة البرازيل ضد فنزويلا، حيث أتت تقنية حكم الفيديو المساعد وحرمت المنتخب البرازيلي من هدف ثان، وذلك بسبب تسلل اللاعب روبيرتو فيرمينيو لحظة إحراز فيليب كوتينيو للهدف لصالح منتخب البرازيل في الدقيقة الخامسة والثمانين.

لم يحدث أي جديد خلال مباراة البرازيل ضد فنزويلا، لتنتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين في مباراة أُقيمت آرينا فونتي نوفا في مدينة سلفادور البرازيلية.

وبعد نهاية مباراة البرازيل ضد فنزويلا، أصبح رصيد المنتخب البرازيلي أربع نقاط، بينما أصبح رصيد المنتخب الفنزويلي نقطتين.

وسيواجه المنتخب البرازيلي بعد التعادل في مباراة البرازيل ضد فنزويلا، منتخب بيرو يوم السبت المقبل، أما منتخب فنزويلا فسيواجه المنتخب البوليفي.