الكاميرون تسقط في فخ التعادل ضد غانا

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب الكاميروني في فخ التعادل السلبي أمام منتخب غانا، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بالمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة في مصر.

الشوط الأول:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغانا بأداء متوسط من قبل المنتخبين، حيث لم ينجح أي من الفريقين في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغانا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الكاميرون وغانا بدأت الأفضلية تكون في يد المنتخب الغاني، والذي حاول على فترات مهاجمة أونانا حارس مرمى المنتخب الكاميروني.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بين منتخبي الكاميرون وغانا، حتى نهاية المباراة.

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون يملك حاليًّا 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، أما منتخب غانا فيملك نقطتين في المركز الثاني.

وسيواجه المنتخب الكاميروني في الجولة الثالثة، منتخب بنين يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب غانا نظيره غينيا بيساو.