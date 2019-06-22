الكونغو ضد أوغندا .. خبرة باكومبو تصطدم بتألق أونيانجو

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الكونغو ضد أوغندا التي ستُقام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

الكونغو ضد أوغندا

وتشهد مباراة الكونغو ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا 2019 صراعًا قويًا بين الثنائي سيدريك باكومبو، وحارس مرمى المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم، دينيس أونيانجو.

ويُعد مهاجم بكين جوان الصيني، باكومبو واحدًا من أبرز لاعبي الكونغو الديمقراطية، ويعتمد عليه مدرب المنتخب فلوران إيبينجي بشكل أساسي، ويملك خبرة كبيرة لاحترافه من قبل في فياريال الإسباني.

وتصطدم قوة باكومبو وقدرته على هز الشباك، بتألق أونيانجو الذي يُعتبر أحد أبرز حراس القارة السمراء، وسبق أن توج بجائزة أفضل لاعب محلي في إفريقيا عام 2016، بعدما لعب دورًا هامًا في تتويج صن داونز بلقب دوري الأبطال.

ويعتمد مدرب المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم، الفرنسي سيباستيان ديسابر على أونيانجو بشكل أساسي، ومن المتوقع أن يدفع به كأساسي في مباراة الكونغو ضد أوغندا وخلال مواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بشكل عام.

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

وانطلقت منافسات البطولة القارية في مصر، مساء أمس الجمعة، وأُقيم حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة الدولي بمباراة مصر ضد زيمبابوي، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدف دون رد.

وبدأت البطولة القارية، مساء أمس الموافق 19 يونيو بإقامة حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 ومباراة مصر ضد زيمبابوي، ومن المقرر انتهائها، يوم 19 من شهر يوليو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.