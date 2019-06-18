المحكمة الجزائية تقضي بسجن مواطن 10 سنوات بتهمة محاولة نحر شقيقته وعقوق والدته

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أصدرت المحكمة الجزائية بتبوك اليوم حكماً بسجن مواطن عشر سنوات وجلده 680 جلدة، وذلك بتهمة محاولته قتل شقيقته مطلع العام الجاري، بآلة حادة حيث كان وقتها في حالة غير طبيعية.

وعلمت “المواطن” من مصدر مطلع بأن الحكم الابتدائي الذي تم إصداره اليوم على الجاني أتى بعد عدة جلسات، حيث أفاد بأنه كان يقصد قتل والدته ولكنه وجد أخته التي تصغره بالعمر وحاول قتلها نحراً.

وجاء في حيثيات الحكم بأنه وبالأدلة وبعد ثبوت قيام الجاني بالشروع بمحاولة قتل شقيقته مطلع هذا العام والتسبب لها في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر وعقوقه لوالدته وإقراره بالتلفظ على والدته أمام المحقق بقوله ” لو كنت أفكر أسوي الشي هذا كان سويته في أمي وليس في أختي لأنه ما عندها سالفة”.

وتمت مواجهة الجاني بما وجِّه إليه من اتهامات والتي أنكر فيها محاولة قتل شقيقته، وبعد الرجوع لأقوال شقيقته والتقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية والذي أفاد بتعرض المجني عليها لمحاولة قتل باستخدام آلة حادة من قِبل شقيقها وذلك لمحاولة قتلها نحراً؛ ما أدى إلى إصابتها ونزفها، وبعد الرجوع إلى أقوال والد ووالدة الجاني وكذلك إفادة أحد أقربائه والذين أكدوا صحة ما ورد من أقوال المجني عليها.

وبعد الاطلاع من قِبل المحكمة على التقرير الفني الصادر من الجهات الأمنية والذي بين فيه بأنه وجد آثار دماء في فناء منزل أسرة الجاني وكذلك داخل المنزل وكذلك آثار دماء في السيارة التي نقلت المجني عليها للمستشفى وأثار دماء على ثوب الجاني، وكذلك بعد الاطلاع على التقرير الوارد من مستشفى الملك خالد المدني والذي يفيد فيه بوجود جرح قطعي كبير بالجزء الأمامي من الرقبة مع نزيف متواصل.

وبعد اطلاع المحكمة على صحيفة السوابق للجاني والتي وجدت بها عدة سوابق حيث تم اعتبارها ظرفاً مشدداً.

وقررت المحكمة جلد الجاني ثمانين جلدة دفعة واحدة بجرم تعاطي الحشيش المخدر، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده خمسمائة جلدة على دفعات متساوية بجرم الشروع بقتل شقيقته، كما تم الحكم عليه بجلده مائة جلدة على دفعتين متساويتين وذلك بجرم عقوق والدته.

وقد أمهل ناظر القضية الجاني مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على الحكم؛ وإلا فسيكتسب الحكم الصفة القطعية.