المدير التنفيذي لـ الدوري السعودي ينال شهادة الإدارة الرياضية من FiFa

المواطن - محمد سمعه

نال عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، شهادة دبلوم الإدارة الرياضية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر عبدالعزيز الحميدي صورًا له من حصوله على الشهادة في جامعة القاهرة المصرية في تويتر قائلًا: ولله الحمد حصلنا على شهادة دبلوم الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والذي أقيم بجامعة القاهرة لمدة ستة أشهر، كما أبارك لجميع زملائي تخرجهم.

وكان مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، انضم إلى المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية، وذلك بعد الاجتماع والذي عُقد صباح الجمعة في مدينة باريس الفرنسية، حيث استضافته رابطة الدوري الفرنسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر تويتر، أن المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية مكون من 12 عضوًا من الجمعية العمومية، والتي تتكون من 39 عضوًا يمثلون الدوريات المحترفة في العالم.

ويذكر أن مسلي آل معمر مثّل قارة آسيا مع حضور رئيس رابطة الدوري الياباني خلال الاجتماع في مدينة باريس، حيث جاء الاختيار بناءً على معايير خاصة وضعتها إدارة الروابط العالمية.

وناقش الاجتماع في فرنسا بعض المسائل المتعلقة بكرة القدم مع تبادل وجهات النظر مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها روزنامة كأس العالم للأندية وقائمة المرشحين من كل قارة إلى جانب آلية توزيع العوائد المالية.