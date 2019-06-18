المملكة تخفف آلام مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا بـ62 جهازًا لغسيل الكلي

المواطن - تنزانيا

قدمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، 62 جهازًا لغسيل الكلى إلى وزارة الصحة التنزانية للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا وزنجبار.

وتم تسليم الأجهزة في حفل تدشين رسمي أقامته وزارة الصحة التنزانية يوم أمس الأول الاثنين، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين أندوقوليلي ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.

وقال فاوستين أندوقوليلي نائب وزير الصحة التنزاني: إن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده، والتي دائمًا ما تقف إلى جانب تنزانيا، وأن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب؛ حيث تم اعتماد إستراتيجية صحية مؤخرًا لخدمة المواطنين التنزانيين في كافة المناطق بدلًا عن اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.