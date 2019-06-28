المملكة تستضيف قمة العشرين المقبلة : نحن أولًا ومن خلفنا العالم

المواطن - الرياض

نحن أولًا ومن خلفنا العالم.. شعار رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتؤكده خطى المملكة المتسارعة نحو مستقبل مختلف في شتى المجالات، ويرسخ ذلك النجاح ترقب العالم للنسخة القادمة من قمة العشرين التي تستضيفها الرياض.

وهناك العديد من المحاور التي تجعل المملكة الأحق بتنظيم قمة العشرين المقبلة، فهي عضو في المجموعة منذ 2008، وأيضًا هي في المرتبة الثالثة في مجموعة العشرين.

وأيضًا السعودية من عمالقة الشرق الأوسط اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا، ومن بين أقوى 10 دولة، وأيضًا في المرتبة الثالثة في الاحتياطات الأجنبية في العالم، والأولى بين أكبر الدول المانحة عالميًّا.

وبعزيمة كجبل طويق، وطموح يعانق هام السحب، جاءت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين على رأس وفد المملكة؛ لتؤكد للعالم أن السعودية الفتية الشابة تسير نحو المستقبل واثقة الخطى.

كما كانت صورة ولي العهد في وسط قادة دول العالم تعكس مكانة المملكة ودورها البارز على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتُؤكد للعالم أن هذه هي المملكة التي يسعى ولي العهد إلى أن يضعها في مكانها الصحيح.