“المواطن” تتجول في مطار أبها .. المسافرون آمنون وليخسأ الحوثيون

المواطن - فهد القحطاني - أبها

كشفت جولة صحيفة “المواطن” في مطار أبها أن حركة الرحلات الجوية تسير وفق الخطط المجدولة ولم تتأثر بالمحاولة الحوثية الآثمة لاستهداف المطار وترويع الآمنين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حركة الركاب بين صالات ومكاتب المطار لإنهاء إجراءات السفر والوصول.



وراهن الحوثيون ومَن يدعمهم في إيران على إمكانية تعطيل حركة الطيران في المطار أو ضرب البنية التحتية له لكن رهانهم خاب وباءت محاولتهم بالفشل.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مطار أبها وهيئة الطيران المدني أن حالة الرحلات الجوية في المطار طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث الأثيم.

كما أعلن مستشفى عسير المركزي خروج كل المصابين الذين نقلوا إليها بعد تعرضهم لإصابات طفيفة نتيجة سقوط مقذوف حوثي على المطار.