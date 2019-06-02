فيديو.. النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل مواطن

فيديو.. النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل مواطن

2019/06/02
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة، وقام أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يظهر شابين، حيث قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقه، وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

 



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