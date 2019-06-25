اليابان تتعادل مع الإكوادور وتُودّع كوبا أمريكا 2019

المواطن - محمد سمعه

ودع منتخب اليابان بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل، وذلك بعد التعادل مع منتخب الإكوادور في الجولة الثالثة بهدف لكل فريق اليوم الثلاثاء.

تقدم منتخب اليابان بالهدف الأول عبر اللاعب شويا ناكاجيما في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب الياباني بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني في شباك منتخب الإكوادور والذي لم يقدم أداءً دفاعيًا جيداً.

ووسط محاولات المنتخب الياباني، تمكن منتخب الإكوادور من إحراز الهدف الأول له وهدف التعادل بالدقيقة الخامسة والثلاثين عبر اللاعب أنخل مينا بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين منتخبي اليابان والإكوادور.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن منتخب اليابان من إضافة هدف ثانٍ، حيث حافظ على نتيجة الشوط الأول، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين وتوديع كل منهما للبطولة.

أصبح رصيد منتخب اليابان بعد التعادل نقطتين في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد منتخب الإكوادور نقطة واحدة في المجموعة الثالثة.

وكان منتخب اليابان خسر من منتخب تشيلي في الجولة الأولى برباعية دون رد، بينما تعادل الساموراي في الجولة الثانية مع منتخب الأوروغواي بثنائية لكل فريق.

ويذكر أن المنتخب الياباني كان احتل المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي أُقيمت في الإمارات، حيث خسر المباراة النهائية أمام المنتخب القطري بثلاثية مقابل هدف في الأول من فبراير الماضي.