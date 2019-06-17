باخشوين: تخفيض عدد الأجانب تدريجيًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في منافسات الدوري السعودي، عمر باخشوين، أن هناك مقترحًا لتقليل عدد المحترفين بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

وقال باخشوين: “قدمنا مقترحًا لتخفيض عدد الأجانب تدريجيًّا، يُطبق على مدى ثلاث سنوات، بعد أن قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة الأجانب، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “الاقتصادية”: “المسألة ستتم بشكل تدريجي؛ حتى لا تتضرر الأندية ماديًّا، وحتى تتهيأ للتعاقد مع لاعبين محليين دون الارتباط بعقود طويلة مع لاعبين أجانب”.

وأضاف: “دراستنا للأمر كانت شاملة سواء من الناحية الفنية وانعكاسها على المنتخب أو القانونية بإلغاء عقود اللاعبين الأجانب، والجانب المالي وتأثره بدفع الشروط الجزائية عند إلغاء عقودهم، ليكون تطبيق القرار تدريجيًا الحل الأمثل”.

واختتم باخشوين تصريحاته قائلًا: “لا أعلم سبب عدم إعلان الاتحاد السعودي عن خطة التقليل التدريجي، مهمتنا انتهت بتسليم الملف إلى الاتحاد ورابطة دوري المحترفين، أما قبولها من عدمه وطريقة الإعلان ليس من شأن اللجنة”.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تقليل عدد اللاعبين الأجانب في منافسات دوري المحترفين إلى 7 بدلًا من 8.