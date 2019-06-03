بعدسة “المواطن”.. أكثر من 2 مليون معتمر وزائر يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام ليلة 29 رمضان

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ مكة المكرمة

أدى أكثر من 2.5 مليون زائر ومعتمر صلاة العشاء والتراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، كما شهدوا ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وبعد الانتهاء من ختم القرآن الكريم شهد المسجد الحرام هطول أمطار متوسطة ابتهج بها المصلون ولطفت الأجواء في مشهد جميل، حيث وثق عددٌ من قاصدي البيت الحرام الأجواء الماطرة والمشهد المهيب بكاميرات جوالاتهم؛ لتبقى ذكرى من هذه الأرض الطاهرة المباركة.

وكانت “المواطن” قد رصدت صوراً للزوار والمعتمرين قبل الإفطار، وبعد ختم القرآن الكريم ليلة التاسع والعشرين من رمضان.