بلدي الرياض يوقع مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة.. اليوم

بلدي الرياض يوقع مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة.. اليوم

2019/06/27
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يوقع المجلس البلدي بالرياض، صباح اليوم الخميس 24 شوال 1440هـ، ست مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة، هي جمعية إكرام عابري السبيل (مكارم)، وجمعية البر، وجمعية حفظ النعمة، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، والجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد.

وأشار رئيس المجلس البلدي، الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، إلى أن هذه الشراكات المهمة تأتي من التزام المجلس بمبدأ المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة، ولتلمس احتياجات عدد من فئات المجتمع التي تختص الجمعيات الخيرية المتنوعة بتقديم الدعم أو الرعاية لها، وللعمل على ما يمكن أن يسهم المجلس البلدي به تجاههم، ولاسيما في مجال الخدمات البلدية التي تراعي خصوصية حالاتهم ومتطلباتهم.



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