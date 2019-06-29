بوتين لـ ولي العهد: روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

المواطن - واس - متابعة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، بفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أوساكا اليابانية.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط.