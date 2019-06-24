أكّدت اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة مواجهة التهديدات الحوثية في المنطقة.

وطالبت الدول الأربع إيران بوقف أنشطتها المهددة للاستقرار الإقليمي كما حضّت اللجنة في ذات الوقت على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وشدّدت اللجنة في بيان لها على دعم الدول للمملكة في مواجهة العدوان الحوثي الذي يستهدف المدنيين العزل وينتهك القانون الإنساني في اليمن.

وأدانت الدول الأربع هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز.

وحذّرت الدول الأربع من الخطر الذي تشكله أنشطة إيران على أمن اليمن.