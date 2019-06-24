بيتكوين تتخطى 11 ألف دولار بعد قفزها 10 % مطلع الأسبوع

المواطن - متابعة

اخترقت بيتكوين أعلى مستوياتها في 15 شهرًا أمس الاثنين، بعد أن قفزت أكثر من 10% مطلع الأسبوع، مما عزاه المحللون إلى تنامي التفاؤل حيال تبني العملات المشفرة بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها الرقمية ليبرا.

وسجلت العملة المشفرة الأصلية 11 ألفًا و247.62 دولار على بورصة بتستامب، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي، وتراجعت لاحقًا، ليبلغ أحدث سعر لها 11 ألفًا و39.62 دولار بنسبة صعود 1.9 بالمائة.

وكانت فيسبوك قالت الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم ليبرا، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.