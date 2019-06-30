بيرو تُفجر مفاجأة مُدوية وتقصي أوروجواي من كوبا أمريكا 2019

المواطن - محمد سمعه

فجّر منتخب بيرو مفاجأة مُدوية من العيار الثقيل بإقصائه منتخب أوروجواي بركلات الجزاء الترجيحية من ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

ملخص الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة البيرو وأوروجواي بضغط هجومي كبير من قِبل منتخب أوروجواي وذلك لإحراز الهدف الأول.

وأهدر اللاعب لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الأول لـ منتخب أوروجواي، كما أهدر زميله إدينسون كافاني فرصة إحراز الهدف الأول خلال الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيرو وأوروجواي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني اجتهد منتخب أوروجواي كثيرًا وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في منتخب بيرو، لكن دفاع المنتخب البيروفي كان قويًا ونجح في إفساد كافة هجمات منتخب أوروجواي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين منتخبي بيرو وأوروجواي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت لـ منتخب بيرو حيث سجل أبناء حضارة الإنكا خمس ركلات، بينما سجل منتخب أوروجواي أربع ركلات وأهدر اللاعب لويس سواريز.

سيواجه منتخب بيرو، نظيره منتخب تشيلي يوم الخميس المقبل في دور نصف النهائي، وسيواجه الفائز منهما الفائز من مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2019.