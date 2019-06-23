بيرو ضد البرازيل .. السامبا يتألق ويُحقق 3 أرقام مميزة

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة بيرو ضد البرازيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019″، تألقًا لافتًا من لاعبي منتخب السامبا الأول لكرة القدم.

بيرو ضد البرازيل:

وانتهت مباراة بيرو ضد البرازيل بفوز منتخب السامبا الأول لكرة القدم بخماسية دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ليتأهل كمتصدر المجموعة الأولى إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل خماسية السامبا في مباراة بيرو ضد البرازيل كل من؛ كاسيميرو، روبرتو فيرمينو، إيفرتون، داني ألفيس وويليان في الدقائق 12، 19، 32، 53 و90.

أرقام مميزة للسامبا في مباراة بيرو ضد البرازيل:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب السامبا حقق أكثر من رقم مميز بعد فوزه في مباراة بيرو ضد البرازيل بمنافسات كوبا أمريكا 2019.

وأضافت أن منتخب السامبا الأول لكرة القدم، نجح في تسجيل 8 أهداف في 3 مواجهات خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، وهو أكبر رقم تُحققه البرازيل في هذا الدور ضمن منافسات القرن الـ21.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن منتخب السامبا حافظ على نظافة شباكه في جميع مواجهات دور المجموعات لأول مرة في بطولة كوبا أمريكا منذ نسخة عام 1995، مشيدة بحارس المرمى أليسون بيكر.

وبعد نهاية مباراة بيرو ضد البرازيل بفوز السامبا الساحق، يُعد الفوز بفارق 5 أهداف هو الأول الذي يُحققه المنتخب البرازيلي على حساب أحد الفرق المشاركة في بطولة كوبا أمريكا منذ تغلبه على تشيلي بنتيجة 6/1 في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية عام 2007.