بيلا ثورن تبكي بعد هجوم عليها بسبب صورها الفاضحة والسبب هاكر!

المواطن - متابعة

أقدمت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن على نشر صور عارية لها عبر حسابها على تويتر، قائلة إنها قررت فعل ذلك بنفسها، بعدما تعرضت لابتزاز من قبل “هاكر”.

وقالت بلا ثورن إنها لن تسمح له – الهاكر – بالسيطرة على حياتها أبدًا.

كما ردت بيلا ثورن على انتقادات وجهتها لها الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج في برنامجها The View بعد نشر الصور.

وتعليقًا على هذا الأمر قالت جولدبرج: في هذا العصر وبهذا العمر، لا ينبغي لثورن التقاط صور عارية لنفسها في المقام الأول، ليبدو أنها تُلقي باللوم على الممثلة الشابة.

وأضافت تعليقًا على فعلة بيلا ثورن “إذا كنت مشهورًا.. لا يهمني في أي عمر أنت، لا تلتقط لنفسك صورًا عارية”.

كانت بيلا ثورن غاضبة، واتخذت من قصتها المصورة على Instagram، منصة للتعبير عن استيائها من انتقادات الممثلة الأمريكية في فيديو قصير تبكي فيه قائلة “مشاهدة هذه المقابلة جعلني أشعر بالضيق الشديد تجاه نفسي.. عار عليك يا ووبي أتمنى أن تكوني سعيدة الآن”.

وقالت بيلا ثورن إنها كانت تنوي أن تحل ضيفة في برنامج The View ولكنها بعدما حدث لا تريد حقًا الذهاب إلى هناك كي لا تتعرض للتنمر من قِبل نساء أكبر سنًا، بحسب وصفها.

وألمحت بيلا ثورن إلى أن جولدبرج جعلت كل فتاة صغيرة تشعر بالاشمئزاز من نفسها لأخذها صور من هذا القبيل.