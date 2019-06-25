ترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين

المواطن - الرياض

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أنه من المقرر أن يُجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لـ”رويترز”.

وقال المسؤول إن ترامب سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.

قمة العشرين في أوساكا

يذكر أن مدينة أوساكا اليابانية ستستضيف خلال يومي الـ28 و29 من يونيو الجاري قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك قادة الدول المدعوة وممثلو المنظمات الدولية المدعوة في القمة إلى جانب قادة من مجموعة العشرين. فيما تم التوجيه الدعوة لمصر للمشاركة بصفة رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وتناقش القمة في هذا العام عدداً من القضايا لتي تهم العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

استعراض تجارب الدول الناجحة

ونشر الموقع الرسمي للقمة أن الحكومة اليابانية عازمة للقيام بدور قيادي قوي في دفع المناقشات نحو حل القضايا العديدة التي تواجه المجتمع الدولي الآن.

ولفت الموقع إلى أن قمة مجموعة العشرين تمثل فرصةً مثاليةً للناس من جميع أنحاء العالم لرؤية تجارب الدول الناجحة ومن ضمنها اليابان، والتي حققت طفرة اقتصادية كبري على مدار العقود الماضية.

معلومات عن مجموعة العشرين

يذكر أن مجموعة 20 تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.