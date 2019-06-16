المواطن - الرياض

كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، أن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم مآذن المساجد لعزف الأغاني والموسيقى.

وقال أمجد طه: “هل تعلم أن في تركيا حزب أردوغان يستخدم مآذن المساجد لعزف الأغاني والموسيقى لا للدعوة للصلاة.. والمسجد يستغل كمنصة للدعاية لأردوغان وحزب العدالة”.

وأضاف: “وكنظام إيران حليف نظام قطر.. تركيا تغلق أي مسجد وتعتقل أي إمام لا يمجد أردوغان أو لا يحتضن محاضرات وأغاني لدعم النظام الفاشي”.

في سياق آخر، وعلى مدى أكثر من عامين، خضعت قطر لابتزاز آلة الإعلام التركية التي سلطها أردوغان على تميم بن حمد، والذي رضخ بدوره لهذه الضغوط واستجاب لمطالب أردوغان على حساب مصلحة الشعب القطري.

وبدأ أردوغان في توريد السلع الغذائية إلى قطر بأسعار مضاعفة مستغلًّا حاجة المواطن القطري لهذه المنتجات بعدما قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات معها قبل عامين بسبب دعمها للإرهاب.

وأعلن تميم عن رصد 15 مليار دولار استثمارات قطرية مباشرة في تركيا لدعم الليرة التركية، فيما أتاحت الدوحة لأنقرة إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها وانتشر الجنود الأتراك في قطر يعيثون في الأرض الفساد.