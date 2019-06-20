تزكية ناصر الهويدي رئيسًا للباطن.. الاثنين المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن عن عقد جمعيته العمومية، يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقًا للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وتضم القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة وعضوية نادي الباطن والتي سيتم تزكيتها لمدة أربعة أعوام مقبلة، ناصر الهويدي رئيسًا، مبارك الظفيري نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عايد الحربي، ذياب المطيري، محمد المطيري، ضيدان الشمري، زياد العنزي، عبدالله الشمري، وسلطان الشمري.

وأوضح نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لجمعيته العمومية، يوم الاثنين المقبل، حيث يبدأ تسجيل الحضور عند الساعة 6:15 مساء وحتى السابعة ونصف.

ومن المُقرر أن يتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية في نادي الباطن في اليوم التالي للانتخابات، ولمدة يوم واحد فقط.

وكشفت لجنة الانتخابات، عن قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في انتخابات نادي الباطن وهم 35 عضواً، بينهم عضوان يحملان العضوية الذهبية، و33 العضوية العادية.