تعديل آلية القرض العقاري لذوي الدخل 14 ألف ريال فأكثر بدءاً من الشهر الجاري وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين

المواطن - الرياض

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه تم تعديل حاسبة الدعم لتمكين مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية.

وقال الحقيل: تلبية لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءًا من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين، يمكن مراجعة حاسبة الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

وكان صندوق التنمية العقارية اعتمد تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية .

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، في تصريح سابق له أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف أن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، مفيدًا أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.