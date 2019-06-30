تعرف على مراحل برنامج ابتعاث الموهوبين السعوديين

المواطن - محمد سمعه

تحدّث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة لـ الرياضة عن تفاصيل برنامج ابتعاث المواهب السعودية لتطوير كرة القدم والذي سيتم خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر تفاصيل المراحل الأربع والتي يقوم عليها البرنامج، حيث ستستمر مدة البرنامج لأربع سنوات من خلال انضمام واستبدال المزيد من الأسماء في كل عام.

المرحلة الأولى

ويُذكر أن المرحلة الأولى ستقوم على انتظام النجوم الواعدين في مركز للنخبة وبيئة احترافية على مستوى أوروبي.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية فستقوم على عمل النجوم كفريق لخوض مباريات تنافسية مع فرق أوروبية بمعدل مباراة كل أسبوع.

المرحلة الثالثة

وستكون المرحلة الثالثة هي إضافة مزيد من اللاعبين على مدى الأربع سنوات المقبلة.

المرحلة الرابعة

أما المرحلة الرابعة والأخيرة هي إتاحة الفرصة للكشافين الأوروبيين لعرض خدمات انتقال اللاعبين لأندية أوروبية في الفترة المقبلة.

مقر البرنامج

ويُذكر أنه تم اختيار مملكة إسبانيا لتستضيف مركز التميز والذي سيقضي فيه اللاعبون السعوديون حياة احترافية يشاركون من خلاله في مباريات تنافسية من كبرى الأندية الأوروبية.

وكان عبدالعزيز بن تركي الفيصل تحدّث عن أهمية برنامج ابتعاث المواهب السعودية لتطوير كرة القدم فقال: اليوم نأخذ خطوة مهمة تجاه تعزيز إرثنا الكروي ووضع الأسس والتي تُزيد من فرص نجاح المنتخبات السعودية في المحافل الدولية عن طريق إطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم.

وأضاف الفيصل: يستهدف البرنامج المواهب السعودية وتزويدهم بالمهارات الفنية والحياتية، والتي تجعلهم قادرين على التكيف مع الثقافة الكروية الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في كبرى الأندية العالمية بجانب ضمان البيئة المثالية.