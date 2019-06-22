تعرّف على أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

أخرج الدوري السعودي، خلال السنوات الماضية، العديد من النجوم الهدافين الذين أحرزوا أهدافًا لا تُنسى ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لأنديتهم في بطولة الدوري السعودي.

ويُوجد العديد من الهدافين التاريخيين الذين مروا على الدوري السعودي وأحدثوا الفارق لأنديتهم.

نجوم من ذهب صنعوا الفارق:

ويتصدر النجم الكبير ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق قائمة الأكثر تسجيلًا في الدوري السعودي بإحرازه 189 هدفًا.

أما اللاعب ناصر الشمراني لاعب الشباب السابق فأحرز 165 هدفًا خلال تواجده مع أربعة أندية في الدوري السعودي.

ويتواجد اللاعب فهد الحمدان لاعب نادي الرياض سابقًا في المركز الثالث والذي أحرز 131 هدفًا، بينما جاء اللاعب محمد السهلاوي لاعب النصر سابقًا في المركز الرابع والذي أحرز 106 أهداف.

ويذكر أن النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال سابقًا أحرز 104 أهداف مع ناديي القادسية والهلال ليحتل المركز الخامس، بينما جاء اللاعب السوري عمر السومة في المركز السادس حيث تمكن من إحراز 103 أهداف مع النادي الأهلي.

أما اللاعب سامي الجابر نجم الهلال سابقًا، فتمكن من إحراز 101 هدف في الدوري السعودي، وتلاه النجم حمزة إدريس لاعب الاتحاد سابقًا والذي أحرز 96 هدفًا مع ناديي أحد والاتحاد في الدوري.

النصر بطلًا لـ الدوري بعد 3 مواسم:

وكان نادي النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018- 2019 بعد غياب ثلاثة مواسم برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ونجح النصر في التتويج بلقبه الثامن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها.