تعرّف على جدول مباريات الجولة الأولى من بطولة Copa america 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا بطولة Copa america 2019 لكرة القدم في البرازيل في الفترة من الخامس عشر من يونيو وحتى السابع من يوليو المقبل.

جدول مباريات الجولة الأولى:

ويذكر أن مباراة افتتاح بطولة Copa america 2019 سيكون بين منتخبي البرازيل وبوليفيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية والتي تُقام السبت في بطولة Copa america 2019 ستكون بين منتخبي فنزويلا وبيرو، حيث تبدأ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة Copa america 2019 يوم الأحد، حيث يواجه منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الكولومبي، بينما يواجه منتخب باراغواي نظيره منتخب قطر.

وتُقام يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو مباراة واحدة في بطولة Copa america 2019، بين منتخبي الأوروغواي والإكوادور.

وتُختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة Copa america 2019 بمواجهة بين المنتخب الياباني والمنتخب التشيلي يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يونيو.

أقدم مسابقة قارية:

ويذكر أن نسخة Copa america 2019، هي النسخة رقم 46 منذ انطلاق بطولة كوبا أمريكا في عام 1916.

وقبل انطلاق بطولة Copa america 2019 غدًا، تُعد دولة الأرجنتين أكثر الدول استضافة لبطولة كوبا أمريكا برصيد عشر مرات، ويأتي في المركز الثاني دولة الأوروغواي التي استضافت اللقب في سبع مناسبات كان آخرها في عام 1995.

وسبق لدولة البرازيل أن استضافت البطولة الأعرق في أمريكا اللاتينية في أربع مناسبات قبل استضافة كوبا أمريكا 2019، وكان ذلك في أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، حيث ستكون نسخة Copa america 2019 هي المرة الخامسة لمنتخب البرازيل من حيث الاستضافة.

ويملك المنتخب الأرجنتيني ذكرى أليمة قبل انطلاق نسخة Copa america 2019، حيث خسر نهائي بطولة 2015 و2016 أمام المنتخب التشيلي، والذي نجح خلال هاتين المرتين في التتويج بلقب كوبا أمريكا في مناسبتين وحرم المنتخب الأرجنتيني من الوصول للبطولة رقم 16.