تفاصيل جديدة حول استهداف الناقلتين في خليج عمان

تفاصيل جديدة حول استهداف الناقلتين في خليج عمان

2019/06/14
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف مصدر مُطلع لوكالة “رويترز” أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تستخدم فيه الطوربيدات.

ولم تكشف “رويترز” عن هوية المصدر، مكتفية بالقول إنه على علم بتفاصيل الحادث.

ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتَي نفط في خليج عُمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية.

ووصف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الحادث بـ “تصعيد كبير”.

واتهمت واشنطن إيران من جديد بالوقوف وراء استهداف الناقلتين، مثلما كان الأمر مع الواقعة المماثلة السابقة في 12 مايو الماضي، باستهداف 4 ناقلات نفطية قرب السواحل الإماراتية.



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