تقارير: الوضع الصحي لـ هيفاء وهبي حرج للغاية

المواطن - متابعة

اكتنف الغموض حالة الفنانة هيفاء وهبي بعد أن رفضت عائلتها الكشف عن طبيعة مرضها، ومنعت الأطباء من الحديث عن أي تفاصيل بشأنها.

وقالت مصادر: إن وضع هيفاء وهبي الصحي خطير وتم حجزها بالرعاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بلبنان وتبحث أسرتها سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج، بحسب موقع الدستور المصري.

وتابع المصدر أنه من المقرر عرض كافة التحاليل والأشعة التي أجرتها مؤخرًا والأدوية التي تناولتها على أكبر المستشفيات بإحدى الدول الأوروبية ليقرر الأطباء ضرورة نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج من عدمه.

وكشف المصدر أن الوضع الصحي للفنانة هيفاء وهبي حرج للغاية، ويحاول الأطباء السيطرة على الموقف، فيما يرافقها في المستشفى والدتها وشقيقتها هناء.

وفي وقت سابق، كتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء.

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، وهي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات.

وأصدرت هيفاء وهبي عددًا من الألبومات الغنائية وعددًا من الأغاني المصورة فيديو كليب.

في عام 1992 تم اختيار هيفاء وهبي كملكة جمال لبنان، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضًا كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

ودخلت هيفاء وهبي مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم “بحر النجوم” عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم “دكان شحاتة” الذي أخرجه المصري خالد يوسف، ثم استمرت بالتمثيل أيضًا وقدمت العديد من الأعمال مثل “حلاوة روح” ومسلسل “كلام على ورق” و”مريم” و”الحرباية”.