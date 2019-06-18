توكل كرمان تسرق قصيدة رثاء جمال عبدالناصر بعد موت محمد مرسي

المواطن - سعد البحيري

كعادتها لا تتورَّع توكل كرمان عن ركوب الموجة لتحقيق أقصى استفادة من الموقف حتى لو كان موت إنسان أو كارثة إنسانية وقعت هنا أو هناك، المهمّ أن تجذب الأضواء وتثير الجدل حولها ولا يهمّ ما يحدث لاحقاً.

استغلت توكل كرمان موت محمد مرسي الرئيس المصري المعزول لتجذب الأنظار إليها مجدداً بعد أن اختفت فترة بعيداً عن الأضواء وتناست أن ذاكرة التاريخ لا تنسى ولا تشيخ، خاصة مع التطور الهائل في وسائل الاتصال والإنترنت وكتبت عدة أبيات من قصيدة نزار قباني في رثاء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والتي مطلعها قتلناك يا آخر الأنبياء.

ونشرت توكل كرمان صورة محمد مرسي وعلقت عليها بالقول :

قتلناك يا آخر الأنبياء

قتلناك

ليس جديداً علينا

اغتيال الصحابة والأولياء

وتسبّبت تعريدة توكل كرمان بعد موت محمد مرسي في حالة من الجدل، خاصة أنها وصفته بكلمات لا يستحقّها حيث رفعته إلى مكانة الأنبياء والصحابة.

الطريف في الأمر أن الإخوان يكنّون العداء الشديد للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بسبب ما شهدته فترة حكمه من أحكام ضد رموز الجماعة المحظورة في مصر والمُصنّفة إرهابية في العديد من الدول.

وتسبّبت قصيدة نزار قباني في رثاء جمال عبدالناصر، آنذاك، في موجة من السخط والغضب من نزار قباني نظراً لتطرفه في مدح شخص ووصفه بمكانة تقارب الأنبياء والصحابة.

وكان موت محمد مرسي قد تسبّب في حالة من تباين ردود الفعل بين مُؤيديه ومعارضيه حيث أُصيب بفقدان الوعي أثناء محاكمته أمس في تهمة التخابر بعد أن تحدّث للقاضي لمدة 25 دقيقة.

وسقط محمد مرسي مغشياً عليه وتم استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى بحسب بيان النائب العام المصري.