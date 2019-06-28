تونس تستفيق من صدمة الخميس بتحسن صحة الباجي قائد السبسي

المواطن - متابعة

بعد يوم عصيب.. استفاق خلاله التونسيون على أخبار هجومين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة ونقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفى بعد أزمة صحية حادة، استعاد التونسيون اليوم الجمعة معنوياتهم إثر الإعلان عن تحسن ملحوظ في صحة الرئيس وعودة الحياة بشكل طبيعي في الشارع الرئيسي للعاصمة.

وبعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المستشفى في حالة وصفها مستشاره بأنها حرجة، قالت سعيدة قراس المتحدثة باسم الرئاسة: إن صحة الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوزير الدفاع.

وأثار تدهور صحة الرئيس الباجي قائد السبسي يوم أمس الخميس تساؤلات حول كيفية إدارة المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهل سيكون هناك فراغ دستوري.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤلات عن كيفية شغل منصب الرئيس في حال خلو المنصب مؤقتًا أو نهائيًّا.

ولكن مستشار الرئيس نور الدين بن تيشة قال: إنه لا وجود لفراغ دستوري، وأن حالة الرئيس الباجي قائد السبسي مستقرة.

وقال سليم اللغماني أستاذ القانون: ”أعتقد أنه لا مشكلة في حالة الشغور الوقتي سيأخذ رئيس الحكومة المنصب لمدة ستين يومًا، وإذا كان الشغور نهائيًّا سيتولى رئيس البرلمان المنصب لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا“، بحسب “رويترز”.

وتوقع المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن تجري الانتخابات في موعدها.

ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.