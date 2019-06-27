تيريزا ماي : على المجتمع الدولي الوقوف والتصدي لمواجهة التهديدات الإيرانية

تيريزا ماي : على المجتمع الدولي الوقوف والتصدي لمواجهة التهديدات الإيرانية

2019/06/27
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم المجتمع الدولي بالوقوف والتصدي لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وقالت في بيان لها اليوم قبيل وصولها إلى اليابان للمشاركة في أعمال قمة العشرين: “يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد نشاط إيران المزعزع للاستقرار، وينبغي أن تكون أولويتنا هي خفض التصعيد بصورة عاجلة “.
ودعت إلى إيجاد حل دبلوماسي للوضع الحالي بعد تصاعد المخاوف من مواجهة في المنطقة إثر التصرفات الإيرانية الاستفزازية المتكررة، موضحة أن محاربة الإرهاب والتغييرات المناخية ستكون في مقدمة أجندات محادثات قادة مجموعة العشرين.



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