جامعة الطائف تبدأ استقبال طلبات الطلبة المستجدين وهنا الرابط

المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن فتح بوابة القبول اليوم الأربعاء الساعة ١٢ ظهرًا لاستقبال طلبات القبول للطلبة المستجدين عبر موقع الجامعة على الرابط هنا

وأوضحت جامعة الطائف أنه يتم تقديم الطلبات من خلال أيقونة القبول علمًا بأن استقبال الطلبات سيستمر حتى يوم السبت ٢٦ شوال ١٤٤٠هـ الساعة ٢ ظهرًا.

وكانت جامعة الطائف قد أعلنت في وقت سابق أن موعد فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية، من الأربعاء ٩ شوال ١٤٤٠هـ حتى السبت ٢٦ شوال ١٤٤٠هـ.

في سياق آخر، أكدت جامعة الطائف لطلبتها وطالباتها إمكانية استلام وثائقهم بالهوية الجديدة من كلياتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 8-10-1440.

ولفتت جامعة الطائف إلى أنه يمكن للطلبة الذين استلموا وثائقهم ويرغبون في تغييرها بالهوية الجديدة ضرورة تسليم الوثيقة القديمة لاستلام النسخة الجديدة.