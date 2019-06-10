جامعة حائل تعلن عن موعد فتح باب القبول السنوي

جامعة حائل تعلن عن موعد فتح باب القبول السنوي

2019/06/10
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

تبدأ جامعة حائل استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ حتى يوم الاثنين 21 شوال 1440 هـ، وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة حائل (هنا الرابط).
وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الغير سعوديين (طلبات المنح الداخلية) تبدأ يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ، حتى يوم الأحد 20 شوال 1440هـ على الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم غير السعوديين (هنا) .
وأهابت الجامعة بالجميع الاطلاع على شروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حائل.



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