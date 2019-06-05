جوميز حائر بين الهلال والدوري التركي

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من إبداء الفرنسي بافيتيمبي جوميز رغبته في الاستمرار بصفوف نادي الهلال الموسم المقبل، إلا أن البعض يؤكد اقترابه من الانتقال إلى منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وكشف موقع “ajansspor”، المختص في كرة القدم التركية، أن فريق فنربخشة يرغب في التعاقد مع جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقامت الإدارة بالتواصل مع وكيل أعماله، إتيان ميندي.

وتفضل إدارة نادي فنربخشة التركي ضم جوميز خاصة أنه يعرف الدوري التركي جيدًا؛ نظرًا لاحترافه من قبل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، وظهوره بمستوى مميز.

وأكدت وسائل إعلام تركية نقلًا عن مصادر مقربة من وكيل أعمال جوميز أن اللاعب الفرنسي يرغب في العودة مجددًا إلى تركيا، إلا أنه يريد أن يكون كل شيء عن طريق نادي الهلال خاصة أن عقده مع الزعيم يمتد حتى صيف عام 2020.

وسبق أن وجه جوميز رسالة إلى جماهير الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وألمح إلى بقائه في صفوف الزعيم الموسم المقبل، وقيادته للعودة إلى منصات التتويج.