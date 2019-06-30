جوميز يُطمئن جماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفرنسي بافيتيمبي جوميز طمأنة جماهير الهلال بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لأحد مشجعي الهلال وهو يحمل قميصه وأمامه أسد صغير، وعلق قائلًا: “الأسد قادم”.

وربطت تقارير صحافية بين جوميز والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي، بجانب تلقيه أكثر من عرض آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل جوميز صاحب الـ33 عامًا إلى صفوف نادي الهلال صيف عام 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي، ويمتدّ عقده مع الزعيم حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك جوميز في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، وصنع 6 آخرين.