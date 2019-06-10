جوميز يُطمئن جماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

رد الفرنسي بافيتيمبي جوميز على الأنباء التي ترددت عن رحيله من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطريقته الخاصة.

ونشر حساب “أخبار الهلال” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تصريح جوميز بأنه لم يتلقى عرضًا من تركيا وأن نادي غلطة سراي دائمًا في قلبه، ليرد اللاعب الفرنسي باللغة الإنجليزية قائلًا: “الهلال الهلال والهلال”.

وأكد جوميز خلال تصريحاته لقناة “a sport”، أنه لم يتلقَّ عروضًا من فريقي غلطة سراي وفنربخشة للانضمام إلى أيٍّ منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن عقده مع الهلال مستمر حتى عام 2020.

وكان وسائل إعلام تركية قد أكدت أن إدارة نادي فنربخشة تواصلت مع وكيل أعمال جوميز، إتيان ميندي لانضمام المهاجم الفرنسي إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، ولكنه يُريد أن يكون كل شيء عن طريق الهلال.

وسبق أن وجه الفرنسي جوميز رسالة إلى جماهير الهلال عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وألمح إلى بقائه في صفوف الزعيم الموسم المقبل، وقيادته للعودة إلى منصات التتويج.